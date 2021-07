Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Weekend ricco di appuntamenti per l’Asd Richiardi di bocce. Nella sesta giornata del campionato di Promozione femminile, gara valevole per il primo turno del girone di ritorno, netta vittoria delle biancoverdi settimesi su La Concordia per 12-4. In virtù del successo esterno del Tre Valli sui campi della Centallese, la classifica vede l’Asd Richiardi al comando con 10 punti, seguita dalla Centallese a quota 6, dal Tre Valli a 5, da La Concordia a 2 [...]