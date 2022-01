Sui campi della Bocciofila Castiglionese si è disputata una gara a coppie riservata a giocatori di categoria DD che ha visto protagoniste parecchie formazioni. Partite avvincenti e giocatori di primissimo livello hanno regalato grande spettacolo e giocate di altissima qualità. A vincere è stata la Gassinese di Paolo Gribaldo e Francesco Soffia che nell’atto conclusivo ha avuto la meglio sul Piobesi che ha schierato in campo Bruno Ramello e Antonio Cristaudo. Terzo posto per la Virtus Brandizzo di Luigino Gazziero e Giovanni Masiero e quarta piazza per l’altra squadra della Gassinese al via, rappresentata da Fabio Caprioglio e Andrea Golzio. L’evento è stato arbitrato da Franco Cochis.

Commenti