Bocce. La BRB Ivrea conquista il Trofeo Flavio Avetta

Si è concluso a Salassa il primo “Trofeo Flavio Avetta” (ex Trofeo Novasio) al quale hanno preso parte 99 quadrette dirette da Paolo Regis. La vittoria è andata alla BRB Ivrea con Aldino Bellazzini, Luigi Grattapaglia, Fulvio Crestonina e Cesare Curtoli che hanno sconfitto per 13-0 il rappresentato da Bruno Vailatti, Andre Porta, Giuseppe De Lorier e Bruno Accominotti. In semifinale vittorie della BRB per 13-3 sulla Valle Elvo (Massimo Cinalli, Luigi Gambasio, Massimo Girelli, Ettore Levis) e del Pozzo Strada che per 6-4 sconfigge la Silpa (Luciano Sacerdoni, Gianpiero Devietti Goggia, Mauro Berruti, Michele Gianaro).

