Sugli sterrati della Bocciofila Sangiorgese si è giocata una gara a terne di categoria CCC valida per il Campionato Canavesano. A dirigere la manifestazione è stato il montanarese Ferruccio Borra. A vincere è stato il San Bernardo Ivrea rappresentata da Fabrizio Rizzato, Paolo Revello Chion e Giuseppe Giglio Tos che in finale ha battuto la Strambinese (Arturo Bordet, Paolo Puppato e Gianfranco Zodo) per 10-3.

Commenti