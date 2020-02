BOCCE. Il Richiardi ha ospitato due belle gare

La bocciofila Richiardi, di via Marco Polo 15 a Settimo, ha ospitato due gare intitolate all’indimenticabile giocatrice di bocce, Gina Cargnelutti, e agli amici del circolo Luciano Martina e Giulio Demarchi. La squadra Wanda ha conquistato il primo posto nel memorial “Gina Cargnelutti”, la gara organizzata per le quadrette di categorie CDDF (una donna obbligatoria in formazione) e disputata ogni mercoledi. Nell’altra competizione, riservata alle categorie CCDD, ha vinto la quadretta “Studio dentistico Dolza”. Entrambe le manifestazioni sono state arbitrate da Vittorio Actis, due tornei per ricordare dei soci con cui molti spettatori presenti alle gare hanno fatto “un pezzo di strada insieme”.

Al termine dei due tornei, la presidente Wanda Rossetto ha ringraziato tutti dando appuntamento al prossimo torneo del giovedì che vede in campo 9 formazioni a terne, con inizio il 13 febbraio.

Memorial “Gina Cargnelutti”

1ª classificata: Wanda (Ivan Martinotti, Enrico Gallo, Giuseppe Bellotto, Davide Loccisano e Wanda Rossetto).

2ª classificata Caronno Automobili (Gastaldo, Anastasia, Bertolini, D’Auria).

3ª classificata Rita (Baldin, Fracassi, Visintin, Marcuz).

A seguire dal 4° al 9° posto: Rosa; Elia; Parco Sparta; Garcia Lorca; Auto Siri; Fioretta.

Memorial Demarchi – Martina

1ª classificata Studio Dentistico Dolza (Ivan Martinotti, Giuseppe Bellotto, Sandro Vaula, Davide Loccisano, Gino Carletti, Giuseppe Piva).

2a classificata Cral Pirelli (Bonifacino, Bartolotti, Truffo, Meina, Bianchi).

3a classificata Menso (Menso, Viano, Marcuz, Masiero, Mazucato, Libanore).

Dal 4° al 9° posto le formazioni (Castello del Sale; Antonelliana; Soffia; Sassi; Gassinese; Farmacia San Mauro).

Premi speciali (biberon, carreaux, pallini salvezza): Rita, Graziella, Pastorini, Bertolini, Viviani e Varetto (Memorial Gina Cargnelutti). Grondana, Bellotto; Vetrano; Truffo; Cantino (Memorial Demarchi – Martina).

