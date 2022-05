Dalle 16,30 sino alle 3 e mezza di notte. Ennesimo tour de force dei consiglieri comunali, lunedì scorso, per l’approvazione del bilancio.

Fino all’una di notte tutto bene, poi il buio pesto. Con le moderne tecnologie di cui dispone l’Amministrazione comunale, abràcadabra, è saltata la connessione internet, proprio mentre stava per prendere la parola la vicesindaca Elisabetta Piccoli che poco prima s’era dilungata per due ore (la rete non ce la faceva più… sigh). Stop alle trasmissioni dal palazzo municipale. Dibattito top secret per il pubblico da casa. Peccato ci stavamo davvero divertendo e [...]