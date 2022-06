Bizze a bizzeffe.

Bizza pare che derivi dall’antico tedesco bizzan, che significava pungere, mordere, insomma la stizza momentanea che assale il cavallo punto dai tafani. La parola oggi significa capriccio stizzoso e di breve durata, senza serio motivo, tipico dei bambini ma anche di persone che hanno visto scorrere inutilmente parecchie stagioni perché sono rimaste bizzose e ne fanno ogni giorno in grande quantità, ovvero a bizzeffe. Questa parola deriva dall’arabo, bi-zaf in abbondanza. Esiste su questa parola una simpatica storiella che narra l’origine etimologica pare derivasse dall’abbreviazione della firma del funzionario amministrativo facente funzioni, f.f., quindi bis-effe, ponendo il significato della parola, quindi, in relazione alla mole di scartoffie burocratiche che il facente funzioni, appunto, si ritrovava a dover firmare a bis-effe per risparmiar tempo.

Favria, 11.06.2022 Giorgio Cortese

