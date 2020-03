I biscotti krumiri sono dolci tipici piemontesi di Casale Monferrato. La forma ricurva ricorda i tipici baffi del re Vittorio Emanuele II. Si possono preparare a casa e sono ottimi per colazione o per merenda da dare ai vostri bambini.

INGREDIENTI per 4 persone :

75g farina di mais fioretto

175g farina 00

150g burro

70g zucchero

3 tuorli

1 bustina di vanillina

Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO:

In una terrina versare il burro ammorbidito a temperatura ambiente e lavorarlo con lo zucchero. Aggiungere i tuorli, il sale e la vanillina e mescolare bene. Per ultimo unire le due farine all’impasto e amalgamare il tutto. Formare una palla e farla riposare in frigo qualche minuto. Versare il composto in una sacca da pasticcere con bocchetta a stella e formare striscioline curve su una teglia ricoperta da carta forno. Infornare a 175° e cuocere per 20 minuti circa fino a quando saranno belli dorati.

Commenti