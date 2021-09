Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Marca male per i cittadini e gli amministratori locali che si oppongono ai progetti di impianti per la produzione di biometano a San Benigno e a Caluso / Chivasso fra Mandria e Boschetto. Marca male per quelli che contrastano il progetto di inceneritore a Cavaglià.

“In Italia fra tre anni le discariche saranno tutte piene”. Per questo occorre costruire nuovi impianti di biometano mediante FORSU e nuovi inceneritori. Questo il messaggio lanciato dai giornali padronali, dal [...]