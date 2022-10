Oggi si è sfiorata la tragedia. E’ caduto dalla finestra della sua cameretta situata al primo piano (circa sei metri dal piano stradadale) di un condominio al civico 2 di via San Grato. La sorte ha voluto che il bimbo, 2 anni appena, sia rimasto quasi illeso. Per precauzione però, dopo essere stato medicato dal 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

A chiamare i soccorsi sono stati mamma e papà.

La finestra con le tapparelle semiaperte si trova sopra un divano-letto e, secondo quanto ricostruito, il bimbo si sarebbe sporto troppo tanto da perdere l’equilibrio. La vicenda è tutta da chiarire e le indagini sono affidate ai carabinieri di Strambino. Certamente si dovrà accertare anche la responsabilità dei genitori, che al momento dell’incidente si trovavano in casa.

