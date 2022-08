Ad inizio settembre il Borgonuovo Settimo ospiterà le Finali Nazionali dei Campionati a Squadre d’Eccellenza e di Prima, Seconda e Terza Categoria di biliardo. Le giornate di gioco al circolo di via Cascina Nuova 1 saranno sabato 3 settembre, con inizio alle ore 10,30 per le formazioni che partecipano al Campionato Italiano di Prima, Seconda e Terza Categoria e con inizio alle ore 17,00 per le squadre iscritte al Campionato Italiano d’Eccellenza, e domenica 4 settembre: alle ore 11,00 al via le semifinali e, a seguire, riflettori puntati sulle attesissime finali.