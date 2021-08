Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Bilancio della giornata.

Al mattino il buongiorno profuma sempre di possibilità, ma la buonanotte del bilancio della giornata. Ma che cosa è la sera prima di andare a dormire se non il momento in cui mi trovo più vecchio di un giorno, e non più ricco di una manciata di minuti prima di andare a dormire. Ritengo che la sera tardi, prima di andare a dormire sia il momento adatto per fare il bilancio e vedere che ogni voce, nel giro completo della giornata e riflettere che forse il vero bilancio della mia giornata andrebbe fatto mettendo sul piatto le cose che rifarei e quelle che cambierei. Rifletto che poi tutto dipende da come faccio il bilancio della giornata, per esempio, non su cosa ho fatto oggi, ma quanta bellezza ho vissuto è ho condiviso. La giornata appena trascorsa la devo misurare non attraverso il numero di respiri che ho fatto, ma attraverso i momenti che mi hanno lasciano senza respiro. Che bella la giornata trascorsa simile alla musica, composta ad orecchio, con sentimento e passione. Sorrido nell’animo e penso che è bellissima la vita, un mistero da vivere ogni giorno non un problema da risolvere. Nella giornata trascorsa la vita quando mi è sembrata stretta o poi trovata comoda è solo in relazione al mio coraggio nel viverla. Beh la giornata è proprio finita ed arriva la notte fatta di pensieri, fatta per i sognatori e di sogni, e prima di abbandonarmi nelle braccia di Morfeo mi domando ma se dovessi rifare la giornata ne varrebbe la pena di riviverla salvando le modifiche?

Notte!

Favria, 3.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. Felice martedì.

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 6 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

