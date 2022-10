Bietola o bietolone.

La bietola è una varietà di barbabietola da orto, diversa da quella da zucchero, che appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae. Buona da cucinare semplicemente cotta al vapore o lessa, la bietola da coste è ideale anche per la preparazione di minestre, minestroni, frittate, sformati e torte salate. Il sostantivo bieta, beta vulgaris, è originario della lingua celtica e e vuol dire “rosso”, in quanto alcune varietà hanno il colore rosso presente nella costolatura e sulla radice. L’ortaggio barbabietola deriva dal latino herba beta. La bietola ha origine antichissime, la sua antenata era parte delle coltivazioni della preistoria, quando si diffondeva naturalmente nella zona costiera caratterizzata dalla sabbia, nell’area del bacino Mediterraneo. I Babilonesi iniziarono già 3000 anni fa a cimentarsi per sviluppare la grandezza della foglia di questa pianta.

Già gli Etruschi e i Romani ne annoveravano diverse varietà: una bianca, una rossa, e una a costole sottili che diede vita ai piatti betacei di Apicio, il mastechef di Roma Antica, tanto che i gaudenti del tempo le ricercavano come contorno a piatti sostanziosi.

Nell’Antica Roma la bietola veniva citata dallo scrittore Columella nel I secolo d.C, esperto di Agricoltura nel trattato De Re Rustica, al Libro X, De Cultu Hortorum. Plauto nelle sue commedie cita al v. 815 la presenza nell’orto della Bietola fra gli ortaggi: herbes …betam. Cicerone cita la bietola nell’Epistola XCI a Gallo, lamentando la dissenteria: “..a beta e malva deceptus sum…”. Ma, caro Cicerone, bietole e malve combattono la stitichezza e oggi in una dieta povera di fibre, ne abbiamo bisogno! Ma è il naturalista famoso dell’Antica Roma, Plinio il Vecchio del I secolo a citare la Bietola nell’opera Naturalis Historia nel Libro XIX

Nel corso dei secoli dalla pianta originaria sono derivate le erbette da orto, le coste, le rape rosse e quelle da zucchero.

Delle biete si studiarono anche le proprietà terapeutiche, come riporta il “tacuinum sanitatis” del XIV sec.: “…il loro succo toglie la forfora dalla testa e scioglie il ventre…” La graduale selezione operata dall’uomo nel corso degli anni ha avuto come risultato il raggiungimento di diverse varietà di questa verdura: la bietola da foraggio, la bietola da zucchero e infine quella da orto, di cui inizialmente veniva utilizzata unicamente la foglia.

Solo successivamente, all’epoca della Roma imperiale, nacque la tipologia da radice, più simile alla comune bietola rossa conosciuta oggi e quella da costa. La barbabietola in francese betterave, piemontese biarava, spagnolo remolacha, tedesco futterrube o zuckerrube e in inglese beet. L’impiego della barbabietola nell’alimentazione e per la preparazione di medicinali risale ad epoca assai remota, mentre è conquista relativamente recente, inizio del sec. XIX, l’impiego della barbabietola nella fabbricazione dello zucchero e dell’alcool. Il più antico accenno alla pianta si troverebbe in un catalogo babilonese, secondo cui la barbabietola sarebbe stata coltivata nel giardino del re Merodak-baladan (722-711 a. C.), ivi menzionata col termine di selqu che corrisponde al siriaco selqa. È molto dubbio che questo nome possa connettersi col lemma greco, usato da Teofrasto, il quale indicherebbe la Sicilia quale probabile patria del tipo che vive allo stato spontaneo lungo tutte le coste del Mediterraneo. Nel 1600 l’agronomo francese Olivier de Serres metteva in evidenza che cuocendo la barbabietola si ottiene un sugo o sciroppo zuccherato; un chimico prussiano, Marggraf, estrasse per la prima volta nel 1747 zucchero cristallizzato dalle radici. Un allievo di Marggraf, F. C. Achard, procedendo sulla strada segnata dal maestro, con l’appoggio finanziario di Federico il Grande e di Federico Guglielmo III, giungeva a escogitare un metodo di estrazione industriale, che gli permetteva di far sorgere nel 1801 a Kunern, nella Slesia, il primo zuccherificio del mondo. Subito dopo altre fabbriche venivano erette in Francia, in Austria, in Ungheria, in Boemia, in Russia. Se non che gl’inizî furono quanto mai penosi e difficili. Nella stessa Francia, dove l’industria aveva trovato il più grande e inopinato appoggio in Napoleone I, che decretando nel 1806 il blocco continentale si era illuso di poter dare al popolo lo zucchero di barbabietola in sostituzione di quello di canna, le poche fabbriche sorte con gli alti premî concessi dallo stato dovevano chiudere i battenti alla caduta dell’Impero nel 1814. Solo verso il 1850 coltura e industria cominciarono ad affermarsi e a prendere sempre più vaste proporzioni nell’Europa centrale ove la barbabietola trovò condizioni sotto ogni riguardo propizie; nel frattempo attraverso un razionale processo selettivo la barbabietola poté essere migliorata, così da mettere l’industria in grado di lavorare una materia prima sempre più ricca e tener testa allo zucchero di canna nella competizione del mercato mondiale. Enorme fu l’influenza esercitata dalla barbabietola da zucchero nell’economia dei paesi dell’Europa centrale. Ben giustamente la barbabietola venne proclamata, da un grande agronomo tedesco, il “buon genio della Germania”, mentre nelle cronache di Francia si narra che l’ingresso di Napoleone III in Valenciennes fu salutato da un arco di trionfo intrecciato di barbabietole che portava la scritta “Circondario di Valenciennes: prima dell’introduzipne della barbabietola 245 mila ettolitri di grano e 7000 capi di bestiame; dopo l’introduzione della barbabietola 408 mila ettolitri di grano e 11.500 capi di bestiame”.

Quanto al nostro paese, dopo molteplici sfortunati sforzi, l’industria dello zucchero poteva prendere definitivo piede solo verso la fine del secolo scorso, nel 1888, zuccherificio di Rieti, per opera di Emilio Maraini. Nel 1895 erano però in attività ancora due sole fabbriche mentre ne sorsero 24 nel successivo quinquennio; 30 erano gli zuccherifici attivi nel 1910, passate poi a 35 nel 1920 e 53 nel 1927.

Quasi tutte le fabbriche di zucchero si trovano nella Valle Padana, le cui terre alluvionali meglio si prestano per la coltura.

Oggi su usa nei modi di dire che una persona è un bietolone p si comporta con bietolaggine, per indicare insulsaggine, stolidità. Forse perchè la bietola è dolce e poco saporita. Questo veniva già detto nell’Antica Roma con il poeta romano Marco Valerio Marziale del I secolo d.C. così scrive nell’epigramma 13 del Libro XIII intitolato alle Bietole, “Betae” riporta:

Ut sapiant fatuae, fabrorum prandia, betae,

O quam saepe petet vina piperque cocus

O quanto vino, quanto pepe deve chiedere il cuoco

per dare sapore alle bietole insipide, cibo da fabbri!

