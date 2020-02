Un uomo di 80 anni, residente a Pettinengo, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio: in un raptus di rabbia, ha tentato di strangolare la moglie che ora si è ricoverata in ospedale a Biella in condizioni che non sarebbero gravi. Il marito è stato portato nel reparto psichiatrico dello stesso nosocomio e ora è in attesa della convalida dell’arresto, prevista domani.

