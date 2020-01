BIELLA. Incendio in palazzina Biellese, anziana salvata da vicini

L’ultimo piano e il tetto di una palazzina di Vigliano sono stati distrutti la scorsa notte da un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento. E’ accaduto in via Valmosino. Sono stati i vicini, dopo la mezzanotte, ad accorgersi delle fiamme e a dare l’allarme, gli stessi che hanno tratto in salvo l’anziana donna che abitava nella casa e che ora si trova ricoverata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco da Biella e Cossato, che hanno lavorato fino alle 5 di questa mattina per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione.

