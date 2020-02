BIELLA. Giovane imprigionata in ponte sollevatore, strappato lo scalpo

Giovane imprigionata in ponte sollevatore, strappato lo scalpo. E’ rimasta impigliata con i capelli nell’ingranaggio di un ponte sollevatore mentre assisteva il fidanzato in un’officina di Occhieppo Inferiore ed ha riportato ferite gravissime per l’asportazione dello scalpo. E’ stata trasportata al Cto di Torino dove è stata sottoposta a un delicato intervento di microchirurgia. Ora è ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata. Le cause del grave incidente sono in corso di accertamento da parte della Squadra mobile della Questura di Biella.

