BIELLA. Droga: serra di marijuana in casa, arrestato a Biella

Droga: serra di marijuana in casa, arrestato a Biella. In una casa in fase di ristrutturazione un uomo di 31 anni coltivava 51 vasi di piante di marijuana di varie dimensioni. La scoperta è stata fatta a Biella dalla polizia. Gli agenti hanno trovato una serra artigianale organizzata per le culture idroponiche e tutto il necessario per confezionare le dosi. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

