BIELLA. Botti: vendita irregolare, denunciato commerciante

Un commerciante del Biellese è stato denunciato dalla guardia di finanza per la vendita irregolare di giochi pirotecnici. L’iniziativa rientra nei controlli svolti dalle Fiamme Gialle in vista delle festività di fine anno. Nel negozio è stato trovato e sequestrato materiale con circa 65 kg di esplosivo. Il titolare era sprovvisto di licenza e aveva messo in vendita i prodotti in quantità superiori a quanto previsto dalla normativa.

