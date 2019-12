BIATHLON. Ottimo secondo posto per Wierer che si riprende il pettorale giallo

Tiril Eckhoff si ricorderà per sempre la quattro giorni di Annecy. La norvegese è riuscita ad aggiudicarsi tutte le gare disputate sul circuito francese, salendo così a quota dieci vittorie in Coppa del mondo nella sua carriera. La prova ha evidenziato anche una Dorothea Wierer alla riscossa, determinata nel riconquistare il pettorale giallo perso sabato a favore di Ingrid Tandrevold. L’altoatesina non parte benissimo ma poi compie una grande rimonta grazie anche ad una ritrovata precisione dal poligono, con solo due errori a referto. Dato cruciale per sorpassare diverse avversarie in pista fino a conquistare la seconda posizione, ottenuto in volata ai danni della svedese Linn Persson. Per la 29enne delle Fiamme Gialle si tratta del terzo podio stagionale in una gara individuale, il suo quarto nella Cdm in una Mass Start. Wierer, dopo nemmeno 24 ore, si riprende il pettorale giallo e la prima posizione nella classifica generale a quota 304 punti, con 17 lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Tiril Eckhoff.

Lisa Vittozzi, l’altra azzurra al via, si è piazzata al 16esimo posto con due errori dal poligono ed un ritardo di 2’35″9. La Coppa del mondo di biathlon tornerà protagonista nel 2020 a Oberhof, in Germania, con sei prove previste dal 9 al 12 gennaio.

