Iniziano con una medaglia d’argento i Mondiali di biathlon “’casalinghi” di Anterselva degli azzurri. La staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch taglia il traguardo a +15.6 secondi (0+6 al poligono) dalla Norvegia, vincitrice della medaglia d’oro in 1:02:27.7 (0+7), e conquista la seconda posizione del podio davanti alla Repubblica Ceca (+30.8, 0+2), scatenando sugli spalti la festa tricolore. Al traguardo il quartetto “storico” (mai l’Italia aveva una medaglia in un Mondiale sul territorio nazionale) ha ricevuto i complimenti del Presidente del CONI, Giovanni Malagò e del Presidente FISI, Flavio Roda.

Per l’Italia si tratta della 28esima medaglia ai Mondiali di biathlon, ed è la terza medaglia consecutiva tra Mondiali e Olimpiadi nello stesso format.

Con la cerimonia di apertura, mercoledì 12 febbraio ha preso ufficialmente il via la 56ª edizione dei Mondiali di Biathlon. Per la sesta volta nella storia (l’ultima nel 2007), la rassegna iridata si disputa nella splendida cornice di Anterselva. Dodici gare spettacolari in appena nove giorni fino al prossimo 23 febbraio. Domenica 16 febbraio spazio ad un doppio appuntamento: si inizierà alle ore 13 con l’inseguimento femminile, per poi proseguire con quello maschile dalle ore 15. Lunedì i protagonisti del circuito potranno riposarsi ma non troppo: il 18 e il 19 si assegneranno i titoli individuali.

La staffetta singola mista renderà speciale il pomeriggio del 20 febbraio, mentre venerdì si tirerà nuovamente il fiato prima del gran finale. Il 22 e a 23 febbraio infatti ci saranno ben 4 gare equamente divise: sabato dalle 11,45 il via alle staffette, mentre le mass start chiuderanno domenica la prestigiosa manifestazione. Questo il team italiano diretto da Fabrizio Curtaz:

Squadra Femminile

1) Carrara Michela – Esercito

2) Gontier Nicole – Esercito

3) Lardschneider Irene – Fiamme Gialle

4) Sanfilippo Federica – Fiamme Oro

5) Vittozzi Lisa – Carabinieri

6) Wierer Dorothea – Fiamme Gialle

Squadra Maschile

1) Bormolini Thomas – Esercito

2) Cappellari Daniele – Fiamme Oro

3) Chenal Thierry – Esercito

4) Hofer Lukas – Carabinieri

5) Windisch Dominik – Esercito

6) Zini Saverio – Esercito

Commenti