Da più di dieci anni Renzo Ferrari (noto in paese come «‘l Renzin») raccoglie reperti, documenti, manoscritti, mappe napoleoniche, attrezzi rurali, oggetti e materiale che riguardano il passato bianzinese, con particolare riguardo per i periodi delle due guerre e dell’800 napoleonico. I bianzinesi, entusiasti, hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione ogni genere di documentazione in loro possesso. Anche gli archivi comunali e i magazzini parrocchiali sono stati consultati con attenzione e metodo per reperire ogni genere di informazione sul nostro territorio, con risultati veramente insperati. Così l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali del secondo piano del Municipio per fare un museo; un museo che riguarda le persone, le azioni da loro compiute, le opere, le miserie e soprattutto evidenzia i sacrifici di vite umane che Bianzè ha dato alla Patria durante i periodi bellici.

Tutto questo ora è diventato un museo importante, ordinato e curato giornalmente dal Renzin e aperto al pubblico ogni qualvolta qualcuno desideri visitarlo per scoprire aspetti noti e meno noti, curiosità e aneddoti che caratterizzano la vita bianzinese degli ultimi due secoli.

Gli allievi dell’Università delle Tre Età bianzinese potrenno visitarlo, accompagnati da Ferrari e da Bruno Riccardi, nel pomeriggio di sabato 29 ottobre.

Proseguono, intento, i corsi dell’UniTre: lunedì 31 ottobre si conclude quello su “Occultismo ed esoterismo” con Massimiliano Conte; nei mercoledì 26 ottobre e 2 novembre Alina Salto parlerà del romanzo La storia di Elsa Morante. Venerdì 4 novembre Luigina Rollino terrà una conferenza, aperta a tutti, sulla Fondazione Amos Obiettivo Salute. Il 9, 16 e 23 novembre sono in programma tre serate “All’inferno… con Dante” a cura di Claudio Martignon.

L’iscrizione all’UniTre costa 30 euro e dà diritto a partecipare a tutti i corsi; per informazioni chiamare Rita Lorena Fassone al 339.3947224.

