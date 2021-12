BIANZÈ. Continuano i corsi online sulla piattaforma Zoom dell’Università delle tre età bianzinese, in condivisione con le Unitre di tutta Italia che hanno aderito al Progetto Online. L’iscrizione di 20 euro dà la possibilità di accedere a tutti i corsi, mentre le conferenze sono gratuite. Per ricevere il link di partecipazione a corsi e conferenze è necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile sul sito unitrebianze.it, dove si possono trovare anche gli eventi trascorsi.

L’ultima lezione di dicembre sarà, martedì 21 alle 20,30, la quarta del ciclo “Semplificarsi la vita con il digitale”, con l’educatore finanziario Nicola Miglietta; mercoledì 22, poi, la psicologa Luisella Bertone terrà una conferenza sul tema “Parla con me: il colloquio con il terapeuta”.

Per il mese di gennaio le lezioni in programma riguardano la “Criminologia” (lunedì 10, con Massimiliano Conte); “I diritti sono fragili, se non sono per tutti” (lunedì 17, 24, 31, con Guido Nobilucci); “Mente, corpo, staff: gli ingredienti della prestazione sportiva” (giovedì 13, 20, 27, con Silvano Monti e Davide Grimaldi).

