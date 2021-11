BIANZÈ. Continuano le conferenze organizzate dall’Università delle Tre Età. Mercoledì 17 novembre alle 20.30 il cardiologo Lorenzo Monti parlerà di “Coronarie e valvole cardiache; nuove possibilità di trattamento non chirurgico”.

La conferenza è parte integrante di un progetto ben più ampio, come spiega la presidente dell’Unitre bianzinese, Rita Fassone: «Tutto il nostro programma, dalle conferenze ai corsi, si svolgono in teleconferenza. Questo vale per tutte le sedi UniTre a livello nazionale.