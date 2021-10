Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BIANZÈ. Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, in paese è ripresa l’iniziativa “Un albero per ogni neonato”. Le famiglie dei bambini nati in paese nel 2019 e 2020 sono state invitate dall’Amministrazione comunale presso il laghetto Oasi Verde, dove per ogni neonato è stato piantato un albero.