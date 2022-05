Si svolgerà giovedì 26 maggio la 9a edizione della “CorriBianzè”, corsa podistica non competitiva e camminata ludico-motoria, a passo libero, di 5,8 km aperta a tutti. La manifestazione è organizzata dall’Asd Olimpia Runners con la Pro Loco e il Comune. Il ritrovo è alle 18,30 al parco Piantale; l’iscrizione (corsto: 6 euro) si può fare sul posto o inviando una mail a corribianze@libero.it. Alle 19,45 partirà il giro per i bambini (la “MiniCorriBianzè”: percorso di 750 m, doppio giro del perimetro del Piantale), e alle 20 quello degli adulti, su percorso veloce e pianeggiante (asfalto e sterrato). Ai primi 120 iscritti verrà consegnato un pacco gara consistente in una borsa alimentare. Alle 21 inizierà il “terzo tempo del podista”, presso la zona arrivo, con possibilità di rifocillarsi in allegria. Verrà assegnato un riconoscimento alle prime tre società o gruppi più numerosi. Per informazioni chiamare il 339.8705199 o il 347.2706225.

