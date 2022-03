Sette anni e quattro mesi: è stata questa la condanna a carico di Franco Cavaglià, 63enne bianzinese che lo scorso mese di agosto era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Nel procedimento di giudizio con la formula del rito abbreviato davanti al giudice Valeria Rey è stata letta nei giorni scorsi la sentenza a carico dell’uomo accusato di aver piazzato una bombola di gas con un tubo conficcato in una parete dietro l’abitazione del suo dirimpettaio in via Strada Vecchia. E’ stata esclusa l’aggravante della premeditazione.

La condanna richiesta dal [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.