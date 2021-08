Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BIANZÈ. Ha preso il via la riqualificazione della componente arborea della Fossa inserita come sito pilota del progetto regionale «Urban Forestry». Grazie alla collaborazione tra Regione, Comune e Ovest Sesia, il progetto permetterà di piantumare con essenze autoctone le massicciate che si affacciano sulla Fossa, per rinforzarle e tenerle più pulite, migliorandone le qualità ambientali.