L’Università delle Tre Età in questa fine di ottobre propone tre corsi: “Occultismo ed esoterismo”, lunedì 24 e lunedì 31 con Massimiliano Conte; “La storia di Elsa Morante”, mercoledì 19 e mercoledì 26 ottobre e mercoledì 2 novembre con Alina Salto, e il “Racconto dell’Eurovision 2022”, giovedì 20 con Matteo Panizza. Per sabato 29 è in programma una visita guidata al Museo Blanzate, con Renzino Ferrari e Bruno Riccardi, mentre venerdì 4 novembre Luigina Rollino terrà una conferenza, aperta a tutti, sulla Fondazione Amos Obiettivo Salute. A novembre inizieranno poi i corsi sui “Sapori di un tempo”, su Dante, sui cristalli e sulla previdenza obbligatoria. L’iscrizione all’UniTre costa 30 euro e dà diritto a partecipare a tutti i corsi; per informazioni chiamare Rita Lorena Fassone al 339.3947224.

