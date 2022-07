Il laghetto “Oasi Verde” si porta a casa il trofeo del torneo di calcetto. Il 16 luglio la squadra dell’associazione si è infatti aggiudicata il 3° Memorial “Giuliano Bertone”, disputato al campetto comunale. Il torneo ha visto partecipare le squadre dei bar del paese: Blanzate, Little Devil, Nuova piola e Oasi Verde, che si sono sfidate con il sistema a eliminazione diretta. Dopo aver battuto il Blanzate, Oasi Verde ha vinto il torneo vincendo con Little Devil ai calci di rigore, dopo il pareggio per 5 a 5.

Il presidente di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.