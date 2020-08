BIANZÈ. Installate due colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Sono già in funzione le due nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: gli impianti, corredati da quattro parcheggi dedicati e installati in via Livorno di fianco a piazza Piantale, non sono costati nulla al Comune. L’azienda Be Charge di Milano ha infatti proposto l’installazione sul [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti