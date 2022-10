Sabato 1° ottobre la presidente Rita Lorena Fassone, insieme al direttivo e ad alcuni docenti, nel cortile del Comune in via Isnardi ha presentato il calendario dell’anno accademico 2022/’23 dell’Università delle Tre Età di Bianzè, che prevede corsi in presenza e conferenze online fino al prossimo aprile.

La prima conferenza è in programma per venerdì 4 ottobre, alle 20,30 su piattaforma Zoom: Luigina Rollino parlerà della “Fondazione Amos obiettivo salute”.

Numerosi i corsi: pagando la quota di 30 euro li si potrà seguire tutti. Ieri, lunedì 3 (e proseguirà fino a lunedì 31) è iniziato il corso su “Occultismo ed esoterismo” tenuto da Massimiliano Conte. Il mercoledì, invece, dal 5 ottobre al 2 novembre Alina Salto parlerà del romanzo La storia di Elsa Morante. Giovedì 13 e giovedì 20 Matteo Panizza parlerà dell’Eurovision 2022. Per sabato 29 ottobre, inoltre, è prevista una visita guidata al Museo Blanzate condotta da Renzino Ferrari e Bruno Riccardi. A novembre, poi, Giorgio Cena e Carlo Mastrogiacomo terranno un paio di lezioni sui “Sapori di un tempo: antiche ricette della cucina piemontese”, mentre Claudio Martignon porterà gli allievi “All’Inferno: tre serate con Dante”. A fine novembre, poi, inizierà il corso di Sabrina Paravano su “Mozart e la letteratura tedesca”.

