BIANZÈ. Il Comune dà il via alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. L’Amministrazione nei giorni scorsi ha infatti affidato i lavori a Global Power Service, società di Verona specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti a basso consumo energetico. «Il progetto era in cantiere da mesi», spiega il sindaco Carlo Bailo, «ma a causa della pandemia abbiamo dovuto rimandare. Ora finalmente partiremo con i lavori, e il paese farà finalmente un passo avanti a livello tecnologico e nel rispetto per l’ambiente».

Il nuovo impianto doterà tutta l’illuminazione pubblica di tecnologia a led, [...]



