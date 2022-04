Il 25 aprile sarà il giorno della rinascita dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Bianzé. Dopo circa 40 anni l’associazione torna quindi in paese, grazie al presidente Simone Fossati.

In questi mesi Fossati ha lavorato alacremente per organizzare il direttivo della nuova associazione, prendendo contatti soprattutto con i parenti dei reduci bianzinesi. Lo stesso Fossati invita i cittadini a partecipare all’inaugurazione dell’associazione, soprattutto i più giovani: «Sarebbe bello vedere i bambini e i ragazzi delle scuole presenti alla manifestazione, in un giorno speciale per noi e il nostro Paese».