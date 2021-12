BIANZÈ. Il 20 dicembre si è chiuso il concorso indetto dal Comune, “M’Illumino di Natale”, quest’anno dedicato agli alberi natalizi dei cittadini. Inviando la foto del proprio albero, undici bianzinesi hanno aderito all’iniziativa.

La gestione del concorso è stata affidata dal sindaco Carlo Bailo direttamente ai ragazzi della Consulta Giovani, presieduta dal consigliere comunale Matteo Panizza. «Dodici giovani si sono attivati, ricoprendo il ruolo di giudici e votando le foto arrivate, esposte in anonimo così da non influenzare alcun giudizio. I voti andavano da 1 a 10, e prevedevano tre categorie: [...]



