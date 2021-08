Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BIANZE’. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vercelli hanno arrestato, con l’accusa di tentato omicidio, un 63enne residente in paese. Domenica 15 agosto, verso mezzogiorno, il proprietario di un’abitazione in centro paese è andato a far la spesa in un vicino supermercato.

Rientrando ha sentito un forte odore di gas nel cortile. Verificata l’assenza di un’eventuale fuga di gas sia in cucina che nel vano caldaia, ha ispezionato anche l’esterno dell’abitazione; nel corso della perlustrazione si [...]