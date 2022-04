BIANZÈ. Anche Bianzé avrà il suo Palio dei Rioni. In occasione della fagiolata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco, la Consulta Giovani ha finalmente annunciato un grande ritorno della manifestazione popolare. «Un evento che manca nel piccolo borgo da più di quarant’anni, quando fu creato da alcuni giovani dell’epoca e don Gianni» spiega Matteo Panizza, presidente della Consulta. Per l’occasione, il nuovo palio è stato ribattezzato “Palio d’la Fosa”, per celebrare il simbolo del paese, la Fossa, il più grande fontanile urbano della provincia di Vercelli. «La Fossa – spiega Panizza – farà [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.