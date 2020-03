BIANZE’. Coronavirus, Gammastamp dona 50mila euro a Rianimazione

La Gammastamp dona 50mila euro al Sant’Andrea.

In un territorio che sta facendo squadra nell’affrontare l’emergenza, anche il settore metalmeccanico scende in campo per aiutare a sconfiggere il coronavirus. Gammastamp, azienda di stampi in metallo e plastica con sede a Bianzé (Vercelli), ha deciso di devolvere all’ospedale Sant’Andrea una donazione di 50 mila euro destinati all’acquisto di dispositivi medici per il reparto di Rianimazione. “Siamo un’impresa – dicono – che ha a cuore la propria comunità locale; per questo auspichiamo di poter essere un modello d’esempio per altri imprenditori della provincia a diventare attivi sostenitori della comunità locale in questo momento di emergenza. Desideriamo dare un concreto conforto al personale medico sanitario e alle famiglie delle numerose persone che in questi giorni stanno combattendo il virus”. Il gruppo ha sede centrale in Italia e siti produttivi in Italia e Polonia, dai quali consegna componenti a clienti in più di 25 paesi del mondo.

