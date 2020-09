BIANZÈ. Contributo di cento euro sulla bolletta dell’acqua

In arrivo un contributo una tantum da 100 sulla prossima bolletta dell’acqua per le attività produttive. A comunicarlo è l’Amministrazione. Ato2, azienda che gestisce il servizio idrico in paese, ha infatti approvato il “Patto di Solidarietà” con il Comune bianzinese, in favore dei commercianti che più [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti