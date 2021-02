Biante…

Plutarco, storico e filosofo greco, famoso per la sua opera “Vite parallele”, dove presenta a coppie le biografie di personalità dell’antichità. Leggendo un libro che parla di Plutarco ho trovato questo interessante aforisma dove narra che Biante, il fratello dell’indovino Melampo interrogato quale fosse l’animale più dannoso, rispose: “Se parli delle belve, il tiranno; se degli animali domestici, l’adulatore!” Esistono nell’antica Grecia diversi personaggi con il nome di Biante, oltre che a una figura mitologica sopracitata, è esistito anche un uomo politico greco vissuto nel VI sec. a.C., Biante di Priene, annoverato tra i sette sapienti dell’antichità. Forse più che Biante dovevo intolare questa breve riflessione sull’adulazione, un difetto che tocca ognuno di noi, che ci lambisce sia attivamente, perché, a volte chi non ha o sacrificato un po’ di verità per e di dignità pur di compiacere il potente di turno o anche solo semplicemente chi ci assicurava un favore o uno scatto di carriera. In questa frase si parla dell’adulazione, difetto dal quale nessuno può dirsi totalmente immune, in senso attivo o passivo. Attivo, perché Passiva è, invece, l’adulazione subita e qui alzi la mano chi non sente un certo languore nell’anima quando intercetta una lode in suo onore. Mi ricordo di aver letto di un proverbio arabo che afferma che è meglio una lode falsa di un rimprovero vero. Quello che trovo interessante è come Biante dice quanto sia pericolosa l’adulazione nella vita sociale. Purtroppo è il quotidiano rischio nei rapporto con i nostri simili, perché molte volte germoglia la piaga della seduzione e dell’inganno, ed allora questi rapporti acquistano un tono di falsità e alla fine di sospetto e così si infrangono irrimediabilmente creando malintesi a volte insanabili nel tempo.

Favria, 21.02.2021 Giorgio Cortese

Il coraggio certi giorni non è avere la forza di andare avanti, è andare avanti quando non hai più forze.

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 26 MARZO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti