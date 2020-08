Biancomangiare alle mandorle

Un dessert al cucchiaio fresco e leggero, adatto per concludere una cena. Il nome è un omaggio al suo aspetto e al suo colore predominante, il bianco, come l’ingrediente principale di questa ricetta, ovvero il latte di mandorla. C’è proprio tutta l’essenza della Sicilia in questo dolce: le mandorle, i pistacchi e il limone.

La ricetta ha origini arabe, intorno al IX secolo, e la versione più antica è del territorio di Modica e Ragusa. Adatto a tutti i palati vegani e celiaci compresi.

Ingredienti per 5 persone:

500g di latte di mandorle

70 g. di zucchero

45 g. di amido di mais

scorza di un limone

mandorle e pistacchi q.b.

Preparazione:

Sciogliete l’amido in poco latte freddo e mescolatelo senza lasciare grumi.

Mettete il composto in un pentolino dentro il quale aggiungerete il restante latte, lo zucchero e la scorza di limone.

A fiamma tenue, scaldare il composto mescolando con una frusta. Quando il latte sarà denso il budino è pronto.

Versatelo negli stampini e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente. Quindi trasferite tutto in frigo per almeno un paio di ore.

Sformare il dolce su un piatto e decorare secondo la vostra fantasia , con mandorle e pistacchi tritati.

Commenti