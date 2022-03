Salvate il calciatore Goggio? O meglio, salvate il soldato Goggio? No. Non si

può. Troppo tardi.

Vi ho lasciati di stucco, eh? Ammettetelo. Non vi aspettavate un inizio così

drammatico. E invece oggi va così. Non sono tempi di celia. Ma io, in un modo

o nell’altro, celio lo stesso. Solo un po’ meno.

Comunque sì, stasera vi parlerò di Biagio Goggio, detto Gino, valente, ma assai

sfortunato, calciatore nato a Ivrea, il Primo Gennaio 1892.

E iniziò a giocare nella nostra città, in effetti. Da ragazzetto. Ma nel 1911

venne ingaggiato dal Torino. Dunque nell’Ivrea venne [...]