Esce oggi, su tutti gli store digitali, “Beside Flows the River”, il nuovo album del musicista cavagnolese Davide Tosches. Un lavoro che racchiude la colonna sonora del docufilm “Accanto scorre il fiume” di Marco Leone, di Saluggia.

Un viaggio a piedi dalla sorgente alla foce del Po. “Beside Flows the River” (“Accanto scorre il fiume” nella versione italiana) è il documentario su questa esperienza che vede protagonista Marco Leone (anche regista) che ha fatto del cammino un lavoro.

Un documentario non solo sul cammino, ma su tutto ciò che dal camminare per chilometri in [...]