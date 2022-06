Il 50° anniversario della ricostituzione della Sezione Bersaglieri di Chivasso cadrà quest’anno e la città, sabato 11 giugno, sarà pronta a festeggiare.

“Il programma della giornata prevederà l’arrivo della Fanfara di Asti in Piazza d’Armi alle 20 e un successivo trasferimento nel cortile di Palazzo Santa Chiara per il concerto. A quest’iniziativa ne seguirà un’altra il 19 giugno, con la passeggiata per le vie cittadine della Fanfara dei Bersaglieri di Settimo” spiega Pietro Nolli, presidente della Sezione Bersaglieri di Chivasso. Cinquant’anni non sono pochi, ma le radici della sezione [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.