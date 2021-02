Bersach!

Il bersach era un sacco tenuto a spalla a tracolla, legato con una corda per raccogliere manualmente il mais, la melia. Veniva chiamato bersach o bersaca con il significato di sacco, zaino o carniere, quest’ultima bborsa a tracolla dei cacciatori. Ma bersach segnificava in poiemontese anche ragazza sciocca o maleducata e per i maschietti, uomo sciocco o tanghero, persona grezza e villana. La parola piemontese bersach deriva dal tedesco habersack, sacco di avena, haber avena e sackk, sacco. Questa parola si trova anche in altri dialetti, in emiliano e lombardo, bersaca, in francese havresac.

Favria, 12.02.2021 Giorgio Cortese

Se una persona osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo, allora non ha scoperto il valore della vita.

