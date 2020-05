No, adesso mi dovete dire cosa vi ha fatto di male Berengario II! Me lo dovete

dire! Vi ha cacato sull’uscio? Vi ha trombato la moglie o il marito? Eh, perché

sennò non si spiega. E Arduino Primo Re d’italia di qua, Primo re d’Italia di

là, su è giù. E quanto è fico Arduino, e quanto è forte Arduino. E

Berengario II? Nulla? E se vi dicessi che egli divenne Re d’Italia prima del

vostro sborone preferito? E se vi dicessi che Berengario molto probabilmente a

Ivrea ci nacque, essendo membro della dinastia degli Anscarici, mentre Arduino

era foresto? Ah, però il secondo bruciò vivo il Vescovo di Vercelli, è questo

che per voi fa la differenza? Beh, mi pare siate un po’ esagerati. Comunque non

crediate che Berengario II avesse questi gran buoni rapporti con la Chiesa,

anzi, anche se non arrivò mai a tanto.

Ad ogni modo di quello che pensate voi di Berengario II non me ne può fregare

di meno, quindi procedo a narrarne le vicissitudini.

Il nostro eroe (anzi, il mio) nacque intorno al 900, figlio di Adalberto I

Marchese di Ivrea (sentite che nome: Adalberto. Si respira proprio l’aria di

casa!) e di Gisla, figlia di Berengario I, anch’egli incoronato a suo tempo

re d’Italia (però era friulano, non eporediese). Nel 950 il baldo cinquantenne

ottenne la Corona Ferrea, ma gli venne contestato un insulso particolare, pare

che avesse avvelenato il predecessore Lotario II che, malgrado il nome, non era

una foca. Cioè, adesso se non si può più nemmeno avvelenare il Re d’Italia non

so proprio dove si andrà a finire.

A questo punto intervenne il re di Germania Ottone (no, non quello che

sconfisse Arduino, quello era il terzo, questo qui il primo. Insomma, un Ottone

che rompa il cazzo lo si incontra sempre). Prima lo spodestò, ma poi, temendo

che facesse la fine di Balotelli, lo reinsediò nel 952.

Rapidamente iniziò a litigare con chiunque, fossero feudatari o ecclesiastici,

finché arrivò il figlio di Ottone, Liudolfo, che lui pure prima lo strapazzò e

infine nel 957 fece lingua in bocca.

Poi nel 961 Berengario iniziò a perculare il Papa, Giovanni XII, il quale

convinse Ottone a tornare in Italia. Il Re d’Italia si rifugiò quindi

nel Castello di San Leo. No, voglio dire, il Castello di San Leo. Mica il

Castello di Sparone, dove c’è un’umidità tale che la Corona Ferrea si

arrugginisce in mezz’ora. Per non parlare dei reumatismi, che perseguitarono

Arduino fino alla morte. Invece a San Leo, tutta un’altra storia. Senza

contare che nelle sue carceri venne ospitato nientepopodimeno che il Conte

di Cagliostro, mica pizza e fichi!

L’assedio fu lungo, e non mancarono gli atti di valore. Ad esempio a sostenere

il Re d’Italia nella lotta giunsero molti sostegni dalla città di Ivrea.

Di particolare interesse fu l’arrivo di tale Gigno Vinia, che per incoraggiare

l’assediato gli portò un’ampolla d’acqua delle sorgenti del Po. Purtroppo aveva

dimenticato di aggiungere l’Amuchina, conseguentemente Berengario II passò

una settimana seduto sulla tazza del cesso.

Per cercare di vivacizzare le lunghe serate invernali, una certa Georgia Popolo

organizzò degli splendidi presepi viventi e no, ma data la situazione

particolarmente drammatica, non si riusciva a capire quali fossero gli uni, e

quali gli altri.

Degna di ulteriore nota fu la colossale azione di Anna Malo, una pimpante

eporediese che si fece ritrarre con una mascherina sulla bocca e su una

pergamena dalla scritta “Il conte ci ha abbandonati”. Poi un piccione cacò

sulla pergamena, e tutti applaudirono, sia gli assedianti che gli assediati.

Nel 963 Berengario II si arrese, e venne mandato in esilio in Germania, a

Bamberga. La cosa bella è che veniva controllato dal Margravio di Nordgau.

Evvai, è tornato il Margravio!!!

Ora però basta parlarvi di Margravi, perché finisce che vi tratto troppo

bene e vi vizio.

