Benvenuti in Italia … e nell’Asl To4

Lo scriveremo fino a quando non saremo esausti. A giugno il Piemonte ha messo nero su bianco e presentato al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri un piano per il rafforzamento degli ospedali che è rimasto lettera mota.

Ci si fosse impegnati, oggi nell’Asl To 4 con appena 4 milioni e 200 mila euro, i posti letto in terapia intensiva, sarebbero passati dagli attuali 19 ad un totale di 32 e non si sarebbero chiuse le sale operatorie, creando qui i posti letto per la rianimazione. E sarebbero stati dieci letti in più a Chivasso (oggi sono 6), due in più a Ciriè (anche qui attualmente 6), uno in più ad Ivrea (sono 7). Quindi, in totale, 16 a Chivasso, 8 a Ciriè e 8 anche ad Ivrea. Si sarebbero inoltre allestiti 18 letti di terapia semi-intensiva, 6 per ognuno dei tre presidi ospedalieri (oggi non ce n’è nessuno) di cui la metà riconvertibili, all’occorrenza, in posti di terapia intensiva.

Il dramma è che la sistemazione degli ospedali era prevista all’articolo 2 del Decreto Rilancio Italia (“Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da Covid-19”). Morale? Le Regioni avrebbero dovuto garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. E si sarebbe dovuta rendere strutturale una dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva con la possibilità di trasformare il 50% di questi posti letto in posti letti di terapia intensiva. S’aggiunge, anzi no lo aggiunge il Decreto Rilancio, che in ogni ospedale si sarebbero dovuti ristrutturare i Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. “Vengono incrementate le risorse – si legge infine – da destinare alla remunerazione delle prestazioni correlate all’emergenza, e le Regioni potranno raddoppiare la remunerazione con loro risorse …”.

Non sembra un po’ quella barzelletta del muto che dice al sordo che un cieco li sta guardando?

Benvenuti in Italia…

