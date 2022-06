Benvenuta estate.

Cia siamo oggi martedì 21 giugno l’estate è ufficialmente iniziata. Oggi cade il solstizio della bella stagione che ci accompagnerà fino a settembre, prima di lasciare spazio di nuovo all’autunno. Il 21 giugno è anche il giorno più lungo dell’anno: oggi godremo infatti di ben 15 ore e 14 minuti di luce. Come chiariscono gli esperti, con il solstizio d’estate inizia la stagione astronomica. Quella meteorologica è iniziata il 1° giugno e terminerà il 1° settembre. Da domani, 22 giugno, il picco del sole inizierà di nuovo a spostarsi sempre più a Sud, e le giornate, che fino a oggi si erano a poco a poco allungate, riprenderanno ad accorciarsi e che termineranno intorno al 21 dicembre con il solstizio d’inverno. Pochi minuti di luce in meno che, almeno nei primi mesi, nemmeno ci accorgeremo di perdere. Il solstizio d’estate è stato considerato un giorno speciale da molte civiltà del passato. Pare che le pietre di Stonehenge servissero proprio a studiar e i solstizi ed equinozi. La parola estate molte volte è stata usata come sfondo per i romanzi e film più celebri. Intonata nelle canzoni più famose e non, descritta magistralmente dai grandi poeti. Ed ognuno di noi l’attende per nove lunghi mesi dopo giorni corti, freddi e piovosi. Per poi poter godere finalmente del pieno della luce solare. Però, sempre il più delle volte, quando è arrivata, ci lamentiamo per il troppo caldo. Stiamo parlando della stagione estiva. Ma effettivamente noi della parola ‘estate’ che cosa sappiamo? Oltre all’associazione naturale che facciamo con l’ombrellone, il mare, la montagna, il relax e con un’altra parola, tanto cara solo a sentirla: ‘vacanza’. Quanto conosciamo l’etimologia di questa parola? Forse molto o forse poco. Nella settimana in cui, dal punto di vista astronomico, incomincia questa piacevole stagione dell’anno, scopriamo, seppur brevemente, la vera etimologia. Naturalmente le origini di tale termine affonda le sue radici in un tempo lontano e, in un’epoca storica, in cui tutte le lingue esistenti ancora non erano nemmeno lontanamente sviluppate come al giorno d’oggi. I popoli antichi, all’inizio, fruivano della radice linguistica, nel sanscrito, ‘idh’ o ‘aidh’. In entrambi i casi, con questa espressione, ci si riferiva alle parole ‘ardere’, ‘infiammare’ ed ‘accendere’. Quest’ultimo vocabolo tradotto in italiano lo ritroviamo, proprio come specifica accezione, nella lingua greca con la medesima radice etimologica, ma, ovviamente, mutata nel corso del tempo, ossia ‘aitho’. Nella lingua latina, invece, la lente d’ingrandimento si sofferma sul sostantivo maschile ‘aestus’ della quarta declinazione. Oltre a questo lemma, è bene richiamare, anche, ‘aestas’ che invece è della terza declinazione femminile. Precisamente il sostantivo maschile, tradotto in italiano significa ‘calore’, mentre il sostantivo femminile ‘calore bruciante’. Difatti, se consultiamo il vocabolario, scopriamo che la differenza fra queste due varianti fa riferimento all’innalzamento della temperatura con il sole che rimane più tempo in cielo.

Favria, 21.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. E’arrivata l’estate. La luce si è fatta incredibilmente forte. Felice martedì.

