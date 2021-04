Belomorkanal, 226 chilometri di inutili morti!

A ridosso della boscosa linea di confine tra la Finlandia e la Russia si stende, fredda Carelia una landa di terra bianca di neve. I dirigenti comunisti con Stalin in prima fila dovevano dimostrare ai russi e al mondo come anche nella lontana e fredda Carelia portavano tutta la dirompente novità della Russia rigenerata dal socialismo. Nel piano di sviluppo della regione, era essenziale la costruzione di un canale che collegasse il Mar Baltico con il Mar Bianco: da San Pietroburgo, il il Belomorkanal, Canale del Mar Bianco, fu la vetrina dell’efficienza del primo Piano Quinquennale, nonché il banco di prova della rieducazione forzata attraverso il lavoro, 226 chilometri di morti! Venne costruito tra il settembre 1931 e l’aprile 1933 per volontà di Stalin, che pretendeva fosse ultimato in soli 20 mesi. La maggior parte degli uomini che vi lavorarono proveniva dal lager delle isole Solovki. Per il regime tutti si erano dedicati all’impresa con passione: studenti, intellettuali, soldati, contadini e perfino donne. Dati confermati dagli storici hanno invece stabilito che per realizzarlo morirono circa 100.000 persone, gli schiavi del Gulag, il lavoro schiavistico in Urss, celato dietro il nome di “lavoro correzionale”. Attraverso un lavoro durissimo questi uomini avrebbero, secondo l’interpretazione dei burocrati del Cremlino, espiato i loro peccati. Nell’agosto del 1933, a lavori ultimati, Stalin inaugurò il canale andando in gita in piroscafo con Vorosilov e Kirov dopo aver ripulito il canale dai cadaveri, assieme a 120 scrittori che intrapresero analogamente una crociera lungo lo stesso. Lo scrittore russo Maksim Gorkij Gor’kij lodò così l’impresa, rivolgendosi a coloro che lo avevano costruito, ossia ai superstiti: “diavoli di uomini, non vi rendete neppure conto di quello che avete fatto!”. Nessuna parola spesa per le 100.000 vittime. La letteratura ufficiale taceva per evitare di finire nei Gulag, ed era interessata solamente ad esaltare una tale creazione e compiacere Stalin. Nelle pagine di Arcipelago Gulag, che invito ad andare a leggere, descrive la costruzione del canale Mar Bianco-Mar Baltico, Solzenicyn imita volutamente il tono retorico con cui essa fu celebrata dalla propaganda di regime e nel contempo, l’autore svela la drammatica realtà di quella grandiosa opera di ingegneria, costruita praticamente a mani nude, dal duro lavoro dei prigionieri. Scrive Solzenicyn i veri motivi che c’erano dietro la costruzione del canale: “a Stalin serviva una grande impresa realizzata da detenuti che assorbisse molta manodopera e molte vite, efficace come una camera della morte ma più a buon mercato di questa, lasciando al tempo stesso un grande monumento, sul tipo delle piramidi, del suo regno”.

Favria, 16.04.2021 Giorgio Cortese

La vita è come una moneta che posso spenderla come preferisco, ma la spendo solo una volta.

Commenti