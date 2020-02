BATTAGLIA DELLE ARANCE

Iniziamo subito col dire, a scanso di equivoci, che le arance non fanno alcuna

battaglia. Anzi, loro se ne starebbero belle tranquille. Sono gli aranceri che

battagliano, lanciandosi addosso le suddette.

L’origine di questo evento è alquanto incerta. Alcuni pensano che le arance

sostituiscano le pietre che venivano lanciate dagli eporediesi contro gli

sgherri del tiranno del Castellazzo; i medievali sapevano come essere

parsimoniosi.

Altri ritengono che l’arancia rappresenti altresì la testa del

tiranno stesso, spiccata dalla Mugnaia per dare l’avvio alla rivolta. Ora, se

così fosse, non ci si potrebbe esimere dal notare che, se la pelle a buccia di

arancia può non essere gradevole sulle chiappe, peggio me sento ad evidenziarla

sulla faccia. Alla faccia, scusate la ripetizione, del sapone allo zolfo e

della liposuzione.

Una tesi diversa ipotizza che le arance vadano a sostituire sì delle pietre,

ma in realtà quelle che si lanciavano i fautori dei vari carnevali rionali

in cui era suddiviso l’evento eporediese nei tempi andati. Cosine allegre,

comunque.

Ora, come si sia arrivati proprio alle arance, è altra questione di

congetture.

La scorsa settimana, nel racconto presentato, si fece un vago accenno alla

possibilità che il noto agrume fosse la soluzione democristiana tra le opzioni

mirtilli e angurie.

Nella realtà si suppone che all’inizio si utilizzassero fagioli, che è lecito

supporre venissero sparati, dopo le piattate dei suddetti legumi cotti con le

cotenne di porco, da violentissimi scoreggioni vulcanici.

Poi sembra che all’occorrenza venisse lanciato di tutto: ortaggi di varia

foggia e dimensione, frutti di tutti i colori, o peggio, come il martedì

grasso quando le scorte cominciano a scarseggiare, mucchietti di merda equina

o equipollente.

Una teoria molto interessante a riguardo proviene dal noto storico eporediese

Alessandro Gigno Vinia, il quale ritiene che Cristoforo Colombo intraprese

il viaggio verso le Americhe col preciso intento di scoprire nuovi prodotti

della terra, da utilizzare da getto nella cittadina canavesana.

Un’ultima curiosità: una leggenda racconta che nel Cinquecento una nobildonna

eporediese, assai timorata di Dio, tale Georgia Popolo, si fosse prodigata

con grande impegno nell’impedire l’utilizzo, nei giorni carnascialeschi, delle

statuette del presepio come arma contundente.

Infine c’è chi pensa che all’origine ci si lanciasse topi e scorpioni,

sostituiti successivamente dai vegani, ma questa è un’altra storia.

