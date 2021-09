Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Batibeuj!

La parola piemontese batibeuj significa subbuglio e trambusto, in italiano troviamo il lemma battibuglio che deriva da battere, con la terminazione di subbuglio, tafferuglio, un litigio o rissa per futili motivi. La parola piemontese potrebbe essersi formata dal lemma batse o bate, battere o combattere con accanimento, oppure trebbiare il grano e il lemma bujia, fermentazione del mosto, vampe di calore, parola nata dalla tradizione contadina. A parte la bella sonorità di questa parola che esprime da sola tantissimi concetti, stiamo attenti in questi momenti quando ci sono tafferuglio verbali, su vaccini si e vaccino no, armi si, armi noi chi ci ci guadagna sono chi usa il batibale, asta per caricare anticamente cannoni e fucili ad avancarica per generare solo batifània, paura che genera tremarella con false notizie che disinformano e noi ingenuamente cadiamo nella batoira, mulino da canapa, ferro per battere la falce. Stiamo attenti che dietro la bauta, una maschera di origine veneziana, composta sa mantello nero e mascherina si celano perone che fanno un batibeuj del diau, il subbuglio del diavolo solo per il loro fini.

Favria, 18.09.2021

